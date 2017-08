Andreas (18) i ekstase - vant lekker BMW

New Articles

- Det er ikke til å tro!! Først ropte speakeren navnet Andreas, da slo pulsen ekstra - og så kom hele navnet mitt. Helt utrolig, sier den glade vinneren.

En skolebil fra Dulles Tradikkskole var den særdeles attraktive premien i trekningen som ble foretatt på storscenen på tampen av dagens begivenheter på Øra. Bilen - en en 2011-modell av en BMW 116, ble trukket ut blant alle de 196 elevene som har kjørt i klasse B hos Dulles siden mai i fjor.

0.5 prosent sjanse

Sjansen for å vinne var altså mye større enn den er hos Norsk Tipping selv i lotto-kommunen, men likevel: Da trafikkskoleeier Kåre Norum og Trygg Trafikk Frode Skjervø skulle trekke vinnernavnet ut av kurven, var det ikke mer enn drøyt 0,5 prosent sannsynlighet for at bilen skulle havne hos nettopp Andreas:

- Jeg kom hit i dag for å være med på trekningen, og visste jo at det kunne bli meg. Men jeg hadde aldri trodd det skulle skje, sier 18-åringen fra Tvistvold.

Han sikret seg førerkortet for vel tre måneder siden, og har allerede en bruktbil. Men nå vil den 16 år gamle slitne golfen få avlastning:

Beholde lappen

- Golfen er forholdsvis dårlig forfatning, for å si det mildt. Dette blir noe ganske annet, ja, smiler Andreas og sender beundrende blikk mot nybilen, som er i topp forfatning. Vinnerbilen er nettopp EU-godkjent - uten plett og lyte.

- Vi lager en avtale med Andreas, som forplikter ham til å kjøre trafikksikkert og etter boka - slik han har lært hos oss. Og når han har vunnet denne bilen fra oss, bør han helst ikke miste lappen det neste året, nei, bedyrer Kåre Norum.

P.S.: Vinnerbilen har en anslått verdi på nesten 100.000 kroner.