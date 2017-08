Plagsom feststøy

New Articles

Ved 01-tiden fikk politet beskjed om betydelig støy fra en bolig på Bruborg i Levanger. De reiste ut til en kjent adresse, og huseieren fikk omgående pålegg om å dempe bråket. Pålegget ble raskt etterkommet, og politiet kunne forlate festplassen.

Senere på natta ble det meldt om tilsvarende leven i Verdal. Der var det en kvinnelig festdeltaker som sto bak støyen som plaget naboer - og også denne saken ordnet seg raskt. For øvrig melder politiet om en særdeles beruset verdaling i Gamle Storgata fredag kveld. Ved 21.30-tiden var festen over for hans vedkommende, og politiet ble tilkalt for å assistere mannen som tidligere hadde nektet å ta imot hjelp.

Heller ikke lovens lange arm kunne gjøre nytten, og akuttmedisinsk team ble tilkalt.

- Han ble tatt hånd om av AMK, og de må svare hvordan det har gått med mannen, sier operasjonsleder Kjetil Mollan ved Nord-Trøndelag Politidistrikt.

Han kan også fortelle om en ulovlig inntrening hos Trøndelag Bildeler i natt. Ved 02.27-tiden skal uvedkommende ha tatt seg inn på deres eiendom gjennom et gjerde - og saken vil bli anmeldt.