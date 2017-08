Reisen til julestjernen-audition før reise til Kreta

New Articles

- Jeg syns det er veldig artig med teater, og har skikkelig lyst til å være med på dette. Jeg bruker ofte å se «Reisen til julestjernen», og har sans for fortellingen, sier 10.-klassingen Mathilde Elvebø (15).

Lørdag deltok hun på audition til Reisen til julestjernen ved Turnéteateret i Trøndelag i Verdal. Søndag reiser hun på ferietur til Kreta.

Mathilde og de øvrige kandidatene håper det beste, men den endelige avgjørelsen vil neppe foreligge før hun er tilbake fra sensommer-turen til Kreta.

– Aldri hatt større pågang

Interessen for høstens storoppsetning i det nye teaterhuset er formidabel: Skuespillere i alle aldre møtte fram til audition, og knapt en av fire kandidater får være med i Verdal Teaterlags store satsing denne høsten. Mathilde krysser fingrene - i likhet med alle andre som kom for å vise seg fram.

- Teaterlaget har aldri hatt større pågang til en audition, selv ikke Spelet trekker så mange som dette. Veldig artig, men også utfordrende - for dette betyr at vi må si nei til mange flinke aktører, sier prosjektleder Levin Nestvold jr.

- Dette er kanonbra! Oppslutningen forteller om en gryende teaterinteresse, og vi får også henvendelser fra Steinkjer, Levanger og Inderøy om å få være med. Dessverre blir det ikke plass til alle, sier tidligere leder og nå kasserer i teaterlaget, Jan Juberg.

Ikke skremt

Også 13-åringen Svein Gjøran Gundersen kom for å vise seg fram lørdag. Han meldte seg på samme dag, og var på plass utenfor teaterhuset lenge før dørene ble åpnet klokka 10.

- Motivasjonen min er at jeg har lyst til å utfordre meg selv. Jeg har drevet med massevis av forskjellige aktiviteter, som kampsport og håndball - men sal og scene tiltaler meg nå. Det skremmer meg ikke å stå foran et stort publikum, det gjorde jeg senest under FN-dagen, forklarer Svein Gjøran.