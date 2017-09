Verdensstjerner ba om å få komme til Waade

New Articles

- Dette blir en superkonsert med aktører av topp klasse. Vi snakker om fantastiske musikere, som bør trekke fullt hus, mener Tony Waade to dager før Transatlantic Express inntar den helt spesielle scenen.

Spilt med Sinatra

Og det er nettopp Lydhagens særegenhet som får amerikanerne hit. De spilte samme sted med suksess i fjor, og kommer nå for å gjøre live- og videopptak til en arena som for dem var helt unik. Det sier ikke så rent lite, for vi snakker om musikere som har spilt med verdensstjerner som Mariah Carey, John Legend, Chick Corea, Ludacris og Frank Sinatra for å nevne noen.

- De spiller en del selvkomponert, men også coverlåter - og kommer med en fremragende vokalist i Coley Scott. Jeg håper verdalingene kjenner sin besøkelsestid, og møter opp fulltallig. Vi har plass til 180 mennesker, sier Waade.

- Er dette et risikoprosjekt?

Tar sjanser

- Ja, men det snakker vi alltid om når vi arrangerer store begivenheter. Ingen skal ta meg for at jeg ikke våger ta sjanser, jeg sier som regel ja til prosjekt som frister - slik dette gjør. Så tenker jeg konsekvenser etterpå, smiler Lydhagen-sjefen.

Miami-gjengen fristes hit av det særegne lokalet, men også av andre fasiliteter i Volhaugen. Det spesielle stedet fristet toppmusikerne til en gjentakelse, men også lyd- og lyskvalitetene medvirket til at gjengen kommer over dammen. For noen sånt som Lydhagen Scene, det finnes ikke «over there».