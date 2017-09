Brannen startet i endeleiligheten

New Articles

Etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor informerer søndag om at politiet har gjennomført flere avhør av vitner til brannen i et rekkehus i Vinne i Verdal natt til søndag. Politiet tror at brannen startet som følge av uaktsomhet, og har foreløpig ikke mistanke om at brannen var påsatt.

En mann reddet seg ut av en endeleilighet i rekkehuset, og Klevmo forklarer til Trønder-Avisa søndag kveld at brannen startet i andre etasje i leiligheten. Her hadde det vært fest tidligere på kvelden, ifølge politiet. Brannårsaken er imidlertid ikke kjent.

Fornøyde med kriseplan

Innherred møtte søndag kveld ordfører Bjørn Iversen og rådmann Jostein Grimstad på Verdal rådhus. De har brukt natten og dagen på å organisere håndteringen av de berørte beboerne i rekkehuset, sammen med to fra kommuneadministrasjonen. Sammen utgjorde de nattens kommunale gruppe som skulle bistå beboerne med alt av praktiske hensyn gjennom natten og søndagen.

- Etterforskningen vil fortsette mandag. I natt står det vakthold utenfor boligene, både for å sikre verdier i boligene og for å holde kontroll på eventuelle nye branner, sier Iversen.

Totalt er det 17 eller 18 beboere i rekkehusene, fordelt på 12 enheter. Alle ble vekket og evakuert fra brannstedet natt til søndag. Noen dro til familiemedlemmer, mens et titalls personer fikk rom ved Verdal Hotell.

- Vi har en plan for krisehåndtering, hvor vi setter en stab. Den tar seg umiddelbart av det nødvendige, som å innlosjere de berørte på hotellet. De skal for øvrig ha ros for å ha håndtert forespørselen fra oss raskt og svært godt, sier Grimstad og takker hotellet for deres åpne dører.

Til sykehus

Ti personer ble sendt til sykehus for legesjekk etter brannen, hovedsakelig på grunn av røyk. Kun enkelte har pådratt seg lettere skader, noe Iversen mener kan skyldes effektiv håndtering på brannstedet.

- Brannvesenet og politiet og alle andre involverte har gjort en kjempejobb. Det er all grunn til å si at håndteringen har fungert veldig bra, og vi er veldig glade for at ingen ble alvorlig skadd eller verre, sier Iversen.

Møttes søndag

Søndag gjennomførte han og rådmannen også et informasjonsmøte for de berørte beboerne, i samarbeid med politiet. I møtet informerte de om hva som hadde blitt gjort etter at brannalarmen gikk, og svarte på praktiske spørsmål de berørte måtte ha. Mellom 20 og 30 personer deltok på møtet, da mange ville ha med seg familiemedlemmer eller andre.

- Det er selvsagt mange følelser involvert, og mange trenger tid til å summe seg. Det kom også mange spørsmål underveis i møtet, sier Iversen.

Mandag vil kommunen fortsatt tilby hjelp til de berørte etter brannen, når kommuneadministrasjonen og helsetjenestene er tilbake i vanlig arbeidsmodus.

- Det er viktig at vi nå er på tilbudssiden, og at det finnes løsninger for alle sammen, sier Grimstad.