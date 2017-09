Professor om Norske Skog: Usikrede kreditorer må få mer

New Articles

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole mener de usikrede långiverne i Norske Skog må prioriteres foran aksjonærene.

– Hovedregelen er at de usikrede obligasjonseierne skal prioriteres foran aksjonærene ved fordeling i en restrukturering. Det har man ikke gjort her, og det er en dårlig løsning, sier hun til Dagens Næringsliv.

Rett før fristen gikk ut om å godta styrets redningsforslag fredag, kom meldingen fra selskapet om at den er forlenget til tirsdag neste uke.

Den siste uken har det pågått en kamp om eierandeler mellom de usikrede og de sikrede obligasjonseierne. I forslaget til en restruktureringsplan fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst.

Thorburn tror det fort kan bli nye forhandlinger om det ikke kommer et helt nytt forslag på bordet som gir de usikrede obligasjonseierne mer.

– Jeg synes deres forslag virker langt mer rimelig. Alternativet er at denne gruppen blir skviset ut og det er ingen god måte å behandle obligasjonseiere på. Det vil skremme mange andre aktører i markedet som forventer å bli prioritert foran aksjonærene og kan skade Norge, fortsetter hun.

Blir det ikke enighet om en restruktureringsplan innen den nye fristen, trues Norske Skog igjen av konkurs og skifterett. For å unngå dette må 75 prosent av både de sikrede og de usikrede kreditorene til Norske Skog, samt to tredeler av aksjonærene, støtte en redningsplan for selskapet.

(©NTB)