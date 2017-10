10.000 kroner venter en staut ungdom

New Articles

Det gjeve stipendet skal nå deles ut for tiende gang i sin nåværende form, og er øremerket en Levanger-ungdom i alderen 15–25 år. Kriterier for å nå opp i den prestisjetunge tildelingen er at kandidaten må ha utmerket seg for sin interesse for samfunnet rundt seg, vedkommende må være opptatt av fred og demokrati – og han eller hun må vise evne til selvstendig tenkning og initiativ.

Dette stipendet ble utdelt første gang i 2008, den gang med to vinnere. Siden har vi delt ut ett stipend hvert år, unntatt i 2012 da det ikke kom inn kvalifiserte søkere.

– I fjor fikk vi et tosifret antall forslag, og mange, veldig godt kvalifiserte. Men vinneren pekte seg ut, sier stipendstyrets leder Bjørg Tørresdal.

– Søkerne vi fikk i fjor var trolig på det høyeste nivået vi har hatt, repliserer stipendstyrets sekretær Otto Asbjørn Solli.

Ungdommene bryr seg

Begge er overbevist om at det finnes mange velkvalifiserte søkere også denne gangen, og minner om at søknadsfristen utløper førstkommende søndag, 15. oktober. Du kan søke selv, du kan bli foreslått av andre eller du kan lansere hvem du mener er kvalifisert – til stipendstyret i løpet av denne uka.

– Vi skal ta varen på arven etter Falstad, aldri glemme historien og det gleder meg å se den gryende interessen for Falstad blant mange unge. Det ser jeg ikke minst på min egen skole, sier Bjørg Tørresdal, som mange vil vite er rektor ved Levanger ungdomsskole.

Tørresdal og Solli er også veldig tilfredse med at stadig flere mennesker bruker og gjester Falstadsentret. Det utvikles stadig, og er mye mer enn et museum, og har blitt et freds- og menneskerettighetssenter med en historisk uvurderlig verdi.

– Det skjer en rivende utvikling på Falstadsentret, som holder et meget høyt faglig og pedagogisk nivå. Sentret appellerer til flere og flere, er åpen og utadrettet, og det skjer utrolig mye bra der. Falstad var jo den nest største fangeleiren i Norge under andre verdenskrig, og vi må aldri glemme grusomhetene som skjedde der.

Takket for hjelp

Falstadfangenes gavestipend er en videreføring av legatet som i 1946 ble stiftet med navnet Falstadfangers Gave. Mange av dem som var fanger på Falstad under krigen ønsket etterpå å vise sin takknemlighet for den hjelp og støtte de selv og pårørende fikk av lokalbefolkningen i fangetiden på Falstad.

Det var mange slags bistand som ble gitt, og vi kan kort nevne: Innsmugling av mat og brev og beskjeder til fanger, skyss tur/retur fra Ronglan stasjon når innsatte skulle besøkes, losji på gårdene for pårørende som kom langveis fra, ekstra god forpleining for fanger som var på utekommando på gårdene osv.

De tidligere fangene samlet inn en stor sum med penger som var grunnstammen i legatet. Inflasjon og svekket kroneverdi førte til at det opprinnelige legatet etter hvert ikke fungerte etter hensikten, og på midten av 1990-tallet ble utdelingene avsluttet. Etter at Falstadfangenes Forening ble stiftet i 1999, ble det lett etter nye måter å bruke disse pengene på - slik at den opprinnelige tanken kunne bli videreført.

Ble videreført

I fangeforeningen ble man etter hvert enige om å fortsette med pengegave, men med andre kriterier og annen praksis for utdeling enn før. I forbindelse med sammenslåingen mellom Falstadfangenes Forening og Falstadsenterets Venneforening i 2016, var det en klar forutsetning at gavestipendet skulle videreføres og et nytt stipendutvalg ble opprettet.

– Vi snakker om et sekssifra beløp, så takknemligheten sto seg godt. Mange har bidratt med betydelige beløp til gavestipendet, og vi har penger nok til å videreføre det i mange, mange år, understreker Otto Asbjørn Solli.

Skogn-rektor Jan Ketil Haugen og Eknes butikkdriver Siv Bye utgjør juryen sammen med Solli og Tørresdal.

P.S.: Samfunnsengasjerte Maria Krüger er den hittil yngste mottakeren av Falstadfangenes Gavestipend. Den allsidige Skogn-jenta fikk stipendet som 15-åring i 2016, for sine flotte holdninger og innsats for medmennesker.