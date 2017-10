LHK på poengjakt mot naboen

New Articles

- Målvaktspillet kan veldig fort bli avgjørende i dette oppgjøret, ja, sier Levanger-trener Velaug Brenne Leira før det trønderske lokalderbyet i håndballens 1. divisjon.

Forsterket

LHK har hatt en vond start på sesongen med tre strake tap, ferske Charlottenund har åpnet med to seire og en uavgjort, og hjemmelaget må finne seg i et klart favorittstempel før kveldens kamp i Trondheim. CSK er kraftig forsterket i høst, og seiler opp som en av opprykkskandidatene. Men Levanger reiser imidlertid dit for å kapre sesongens første poeng:

- Vi går helt klart for det, og skal bygge videre på alt det positive fra cupkampen mot Stabæk i forrige uke. Vi har lagt bak oss en god treningsuke, og føler vi er på rett vei, sier Velaug Brenne Leira.

Spesialtrening

Samtlige spillere er disponible, og treneren vil ikke røpe altfor mye av kampplanen. Men veldig mye tyder på at 1998-modellen Ingvild Skaufel Holmen starter i buret, mens Siri R. Gustavsen sitter klar til å steppe inn.

- Vi har fått inn Kenneth Eriksen som keeper-trener, og det har virkelig gitt resultater. Nå får målvaktene den oppmerksomheten de fortjener, og mer enn jeg kunne sørge for med ansvar for en gruppe med 16 spillere, sier Velaug Brenne Leira, Levangers beste målvakt gjennom tidene.