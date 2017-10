New Articles

Flere ringte nødnummeret 112 etter at to personer røk sammen i et slagsmål i Verdal onsdag kveld.

Ifølge politiet i Trøndelag rykket både politi og ambulanse ut til stedet.

Klokka 20.22 meldte politiet på Twitter at de hadde «kontroll på begge to» og at «begge pågripes».

Én person ble med til legevakt assistert av politi, mens den andre ble undersøkt på stedet.