LO-pris til Rolf Rotmo

New Articles

Rolf Rotmo er tildelt LO-prisen i Nord-Trøndelag 2017. Utdelingen fant sted under festmiddagen på LOs Fylkeskonferanse i Nord-Trøndelag torsdag kveld.

Skolepolitikk i høysete

Nettsiden til Skolenes landsforbund omtaler Rotmo som markant skikkelse i organisasjonen siden 1960-tallet. Han er fortsatt aktiv i forbundets avdeling i Nord-Trøndelag.

Fylkesleder John Arve Forbord i Skolenes landsforbund Nord-Trøndelag beskriver Rolf Rotmo som en hedersmann.

– Han har hatt skolepolitikk i høysete, med utallige timer på Fylkets hus – både på fylkesskolesjefens kontor og i skolepolitiske møter. Han har vært en fryktløs og smart leder i lønnspolitiske utvalg, og fryktet i lønnsforhandlinger med fylket i de lokale lønnsforhandlingene. Denne prisen henger høyt. Det er faktisk bare tredje gang den deles ut i Nord-Trøndelag. Rolf Rotmo er en verdig vinner, sier Forbord.

Betydningsfull fagforeningsmann

I forbindelse med utdelingen leste LOs førstesekretær Julie Lødrup opp LOs begrunnelse for å tildele Rolf Rotmo prisen: «Rolf Rotmo har vært en betydningsfull og fargerik fagforeningsmann igjennom mange år, med lang fartstid i LO. Han har vært en respektert og dyktig hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund og arbeidsplasstillitsvalgt ved Verdal videregående skole, men også lenger tilbake som tillitsvalgt ved daværende Aker Verdal, og enda bakover i tid – i Sjømannsforbundet allerede på 60-tallet.

En tillitsvalgt med tro på at det å være organisert alltid lønner seg. Han var med på å starte Skolenes landsforbund Nord-Trøndelag i 1982, og har siden vært engasjert i mange ulike verv i forbundet.

I tillegg har han også bidratt til at LO-organiserte engasjerer seg politisk, ved å ha sittet i kommunestyret i Verdal for Arbeiderpartiet gjennom to perioder samt styreverv i lokalt partilag.

Fagbevegelsen setter stor pris på Rotmos arbeid, og det er med stor stolthet og glede vi tildeler Rolf Rotmo LO-prisen i Nord-Trøndelag for 2017.»