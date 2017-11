Storkontroll på vekta

New Articles

Staten vegvesen har siden klokka 15 torsdag gjennomført kontroll ved vektstasjonen på Vinne.

Den første timen ble yrkesbilene prioritert.

Det ble avdekket enkelte tekniske mangler, men i det store og hele var man fornøyd, kan Steinar Vist som ledet kontrollen fortelle.

Senere utover ettermiddagen ble også personbiler stanset.

Totalt ble det vinket inn 240 kjøretøy. Fokuset var på lys, og at bilene var tilfredsstillende skodd årstiden tatt i betraktning.

Vist kan fortelle at det ble skrevet ut 11 mangellapper på lys, og fire mangellapper på slitte dekk.

Disse må senest innen tre uker ha oppsøkt et godkjent bilverksted, slik at det kan bli bekreftet at feilen er rettet.

- Men vi håper bilførerne sørger for å få skiftet en defekt pære eller et for nedslitt dekk lenge før den tid, sier Vist.

Legg om nå

Han forteller at nå bør alle legge om til vinterdekk. Dette gjelder også for dem som har piggdekk.

Oppfordringen fra Statens vegvesen er at man også sjekker mønsterdybden på vinterdekkene samtidig, for å se om det er tid for å jkøpe et nytt dekk eller to.

- Samtidig som man gjør dette, så er det et godt råd å gå rundt bilen for å sjekke at alle lysene virker som de skal, sier Steinar Vist.