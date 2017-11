Kampen fortsetter om Norske Skog

New Articles

Norske Skog mangler fortsatt tilstrekkelig støtte for refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Det er DN.no som melder dette fredag ettermiddag

Styreleder Christian Sveaas er imidlertid optimist, og tror på en snarlig løsning.

Styret i Norske Skog har ennå ikke fått flertall blant långiverne i alle sine obligasjonslån for sitt forslag til finansiell restrukturering.

I en børsmelding fredag ettermiddag opplyser likevel styret at de er i en meningsfull dialog med eierne av et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i 2115.

Det gis ingen ny frist for løsning nå, men Norske Skog-styret varsler i stedet et mulig nytt forslag som långiverne må stemme over.