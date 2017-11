Måtte vinne - og vant

New Articles

Det var tydelig at det var bunnlagene i 1. divisjon som møttes i Trønderhallen søndag ettermiddag.

Både gjestene fra Gjøvik og LHK sto begge uten seier så langt i sesongen.

Derfor var det mye som sto på spill for begge lagene, og det kom godt til syne i første omgang.

Det var høye skuldre hos begge lag. Det ble for mange personlige feil, men så lenge de var noenlunde likt fordelt, så fulgte lagene hverandre i målprotokollen hele omgangen gjennom.

Jevnt helt inn

Etter 22 minutter sto det 9-9 på måltavla, men en sluttspurt av hjemmelaget, hvor blant annet Lena Løwe satte i tre straffekast på rappen, bidro til at hjemmelaget kunne gå i garderoben med en 13-11 ledelse.

12 minutter ut i andre omgang var det fortsatt like langt med 14-14.

Banens eldste spiller på 37 år var Gjøviks Emi Uchibayashi. Hun pådro seg rødt kort etter 19 minutter, og det kan ha vært med å avgjøre kampen.

Den lille kjappe kanten skapte trøbbel for LHK-forsvaret, men nå slapp hjemmelaget altså å ha henne å hanskes med på slutten av kampen.

Sara Rønningen satte inn et viktig mål i undertall helt på tampen av kampen.

Ingvild Skaufel Holmen, som fikk bestemannsprisen, hadde også et par viktige redninger som bidro til å vippe kampen i hjemmelagets favør.

Gerda Leira satte inn kampen siste mål med 22-21.

Da sto det 28,16 minutter på kampuret.

Gjøvik tok time-out rett etter dette målet, men klarte ikke å utligne.

Med trampeklapp fra tribunen rodde LHK-jentene en svært viktig ettmåls-sier i land.

- Dette betydde mer enn en vanlig seier. Mange av jentene har ikke fått ut potensialet sitt. Jeg håper og tror dette skal bidra til at vi endelig kan begynne å vinne kamper videre også.

Det sa en svært lettet Geir Tore Leira etter kampen.

Og det var mange som var enig med han.

Både spillere, støtteapparet og personer fra styre og nedover i klubben gratulerte hverandre etter kampen.

Det fleste var nok klar over at dette var mer enn en vanlig kamp for klubben.

Mye jobb igjen

Nå kan LHK forhåpentligvis legge den tunge tiden bak seg, og begynne å se oppover på tabellen.

Lena Løwe med toppscorer med åtte nettkjenninger, hvor fem kom på straffekast.

Selv med dagens seier så ligger LHK fortsatt nest sist på tabellen med sine to poeng.

På plassen foran ligger Førde med tre poeng og en kamp mindre spilt.

Grane Arendal ligger på sikker plass med fem poeng..