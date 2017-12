- Prosti-setet bør plasseres på Stiklestad

New Articles

Nidaros bispedømme skal avgjøre framtidig prestetjeneste og prostistruktur i Nidaros.

En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet høringsnotatet der blant annet prostistrukturen er vurdert.

Fra 11 til 8

Ressursgruppen anbefaler at Nidaros bispedømme reduserer antall prosti fra 11 til 8. Videre forslås at Stjørdal og Sør-Innherad prostier slås sammen til et nytt prosti. Dette prostiet vil ha 18 prestestillinger, 21 sokn og 5 fellesråd.

Stiklestad!

Sted for prostesete er ikke bestemt, men politikerne i Verdal er ikke tvil. De mener at en ny organisering må føre til en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad.

I uttalelsen fra formannskapet heter det:

«Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst tilstedeværelse i Verdal for å være en synlig medaktør inn mot 2030.

I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad, som er Den norske kirkes arnested. Prosti-setet bør følgelig plasseres på Stiklestad.»