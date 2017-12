- Gangveien er som en skøytebane

New Articles

- Det er helt håpløst glatt i dette området. Hvorfor kan ikke de ansvarlige myndigheter ha seg ut og strø denne gang- og sykkelstien? undrer mannen, som rister på hodet over forholdene. I går ettermiddag var gang- og sykkelveien som en skøytebane, og slett ikke egnet for verken fotgjengere eller syklister.

Flere dager likt

- Her er det livfarlig! Det vil være rart om ingen går over ende på denne strekningen ned til kjøpesentret, for det er en flittig brukt vei. Det burde ikke koste mange kronene å få strødd denne strekningen, men ingen later til å ta ansvaret for det blir gjort. Også onsdag var det blankis og skummelt å ferdes, og dette er ikke en engangsforeteelse. Men ingenting skjer, sier Glørstad Oversand.

I går tok han selv kontakt med Levanger kommune for å få utbedret forholdene. Men karen i Tømteveien fikk ikke svaret han ønsket seg.

Koster minimalt

- Medarbeideren i kommunen henviste til at dette er fylkeskommunal vei, og følgelig ikke Levanger kommunes formelle ansvar. Men kommunen bør jo sørge for at innbyggerne ferdes noenlunde sikkert på veiene i Levanger. Og utgiftene til litt strøsand blir minimale i forhold til om det skjer en alvorlig ulykke her. Folk som er dårlig til beins bør i alle fall holde seg langt unna denne veien - hvis ikke risikerer de liv og helse, mener Ketil Glørstad Oversand.

Vi lyktes ikke å komme i kontakt med relevante saksbehandler hos Statens vegvesen i ettermiddag.