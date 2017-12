Krise i LHK

New Articles

Dermed blir LHK stående med sine to fattige poeng når serien er halvspilt, og kampen om å overleve i 1. divisjon blir vanskeligere og vanskeligere. I dag handlet det om en firepoengs-kamp, men jentene strakk ikke til. Tapet betyr at Levanger nå er fem poeng etter Førde, som er et lag man må ha bak seg på tabellen, for å berge plassen. LHK har trent målbevisst i tre uker, nettopp med tanke på å være best mulig forberedt til årets siste og en av de viktigste kampene for sesongen.

Lena Løve ga riktignok Levanger ledelsen 1-0 i Førdehuset, men siden hadde vertskapet kommandoen. Hjemmelaget har ledet hele veien den første omgangen - og lagene går nå i garderoben med 16-13 til Førde. Ina Solheim Eid reduserte bare 19 sekunder før halvtidssignalet gikk, men i omgangens siste sekund fikk Førde økt ledelsen til tre mål.

Etter sidebytte fortsatte eldenigheten. Hjemmelaget ga aldri fra seg intiativet, og økte raskt ledelsen. Midtveis i omgangen var stillingen 22-14, og kampen syntes allerede å være tapt for bortelaget. Men tre raske scoringer av Sara Rønningen, Lisa Nordseth og Guro Svenning ga en viss kontakt igjen på 22-17 - men nærmere kom aldri Levanger. Laget må overnatte på Vestlandet, og flyr via Oslo på tur hjem i morgen.

LHK stilte med følgende lag, mål i parentes: Ingvild Skaufel Holmen, Siri Ressem Gustavsen - Guro Svenning (3), Eline K. Sakshaug, Ina S. Eid (1), Lisa Nordseth (3), Sara Rønningen (4), Silje K. Svendsen (4), Gerda Leira, Silje S. Midtgård, Lena Løve (6), Vilde Rønningen (1).