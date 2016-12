– Vi har gått opp litt i pris altså

Kristoffer Skei og Per Thomas Holtan fra Steinkjer, sistnevnte har riktignok gjort levangsbygg av seg, fikk stor oppmerksomhet med deltakelsen i TV2-programmet «The Stream» i høst.

Duoen, som her i fylket har vært kjent for sine fengende pop- og raplåter i mange år, slo igjennom nasjonalt. De ble akkurat slått ut før finalen, men 2 241 287 spillinger på låten «Målløs» på Spotify er det bare å ta av seg capsen for.

1. juledag spiller de to konserter i Verdal. Først en familiekonsert klokka seks, deretter blir det fest med 18-årsgrense senere på kvelden.

– Det blir kjempeartig å spille her, og vi har gledet oss til å komme å framføre det nye vi har laget. Men det skal bli godt å stå på scenen uten å måtte tenke på kamera, og hvor en skal stå og gå hen hele tida. Og så blir det artig å gjøre to forskjellige konserter, sier Kristoffer Skei.

Fast spillested

Duoen mener at Verdal er et av stedene de har spilt aller mest. Blant topp fem, ifølge dem.

–Her bruker det å være fulle hus og fullt trøkk. Vi syns det er bra at Target lager en konsert for de yngre – det er sjelden det skjer noe for dem. Etter TV-programmet har vi merket at mye av publikummet vårt er fra den yngre garde, sier Per Thomas Holtan.

–Vi syns det er stas å kunne gjøre noe for unger og familier. Da vi annonserte konserten på kvelden, ble vi kontaktet fra foreldre som sa de hadde en sjuåring, en åtteåring og en tiåring som hadde lyst til å komme. Da tenkte vi at vi måtte bare gjøre en konsert til. Vi er kjempespente, men forhåndssalget er bra. Vi slipper inn 300 til familiekonserten, og 400 til den på kvelden, sier Tore Sandnes.

Opp i pris

–Vi har jobber ved siden av, og er derfor ikke avhengig av å tjene så mye penger. Vi gjør dette fordi vi har lyst, og tenker kvalitet, legger han til.

Etter at Skei & PT røk ut fra TV-programmet i starten av måneden, har duoen fått seg bookingbyrå. De opplever etterspørsel fra hele landet og spilte nylig konsert på Jessheim.

–Dere har jo spilt mye før, men hvordan er det å gå fra TV til å spille konserter igjen?

–Forskjellen nå er at det er litt mer folk på konsertene. Da vi spilte på Amfi Steinkjer før, kom det 12 personer. Men nå sist var det 2000 personer. Det er en megastor forskjell, gliser Per Thomas Holtan.

–Hva med Levanger-konsert?

–Det kan hende det blir etter hvert. Vi har fått forespørsler.

–Noe sier meg at dere har gått opp i pris?

–Vi har gått opp litt i pris. Det har vi altså, gliser Skei.

–Men det er det ikke vi som bestemmer, legger Holtan til.