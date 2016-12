Gjentar suksessen med svensk andredagsfest

I år som i fjor blir det julefest i god svensk ånd med Solen i ögonen i kveld, 2. juledag.

Det som har vært en tradisjonell sommerfest i mange år ble i 2015 utvidet til julefest på Tindved Kulturhage. Som ved sommerfestene stilte verdalingene i hopetall og bidro til det som bandet mener var topp stemning. Suksessen ble i hvert fall såpass at arrangementet gjentas i år også, og kanskje er dette en ny, svensk juletradisjon som er på gang her i Verdal?

Uansett lover Solen i ögonen, med far og sønn Joar og Kenneth Aksnes, en fantastisk konsert med masse svenske «schlägers». Ved å stadig fornye repertoaret har de gjennom årene presentert publikum for en mengde låter fra den svenske vise-, rock- og popkatalogen.

Dullum gjestevokalist

– Noen låter er etter hvert blitt et fast innhold, men også denne gangen har vi noen nye «svensker» på lista, sier Joar Aksnes.

– I tillegg til å dekke forskjellige sjangere prøver vi å ha med låter fra flere tiår, slik at alle aldersgrupper skal kunne få musikk de kjenner til. Det er i hvert fall et mål vi har. Og selvfølgelig håper vi at noen etter konserten nynner på en helt ny favorittlåt, legges det til.

På scenen 2. juledag har Joar og Kenneth med seg gjestevokalist Karen Dullum. Bass, piano/orgel, trommer og gitar og trakteres av det etter hvert svært så anerkjente bandet Kompaniet.

PS: Aldersgrensen på arrangementet er 20 år.