Har jobbet seg til topps i filmbransjen

I dag har den tidligere levangsbyggen det overordnede ansvaret for tilskuddsordningen knyttet til utvikling av produksjoner innen spillefilm, kortfilm, dokumentar og dataspill. Golimo er i dag avdelingsdirektør ved Norsk filminstitutt, men har også en rikholdig karriere som produsent for et av landets mest anerkjente filmselskaper bak seg. I en periode på 12 år gikk Golimo i læra hos ingen ringere enn John M. Jacobsen i Filmkameratene. 41-åringen fra Levanger fikk dermed sjansen til å signere en rekke store produksjoner, deriblant Max Manus, Trolljegeren og ikke minst kinosuksessen Børning som i stor grad også var spilt inn i Levanger.

–Jeg har vært heldig og fått jobbet med en av de mest kunnskapsrike produsentene i filmbransjen. Han har lært meg veldig mye.

Veien til disse prosjektene startet imidlertid på 90-tallet, i Levanger. Hjemme på Nesset, på Fenka, på skolen og ikke minst hos Trøndersk Multimedia (senere TMM), TV-bingoen og lokal-TV.

–Jeg var ganske involvert i video- og mediegruppa i ungdomshuset på Fenka. Jeg interesserte meg for mediet ganske tidlig i ungdomsskolealder, og fikk etter hver koblet meg opp mot miljøet i TMM, forteller Golimo. Født i Oslo, med sine fem første leveår i hovedstaden, før det bar en tur til Nord-Troms og deretter til Levanger. Her har han bodd både på Bruborg og Nesset, men de fleste åra på sistnevntes side.

Trolljegeren

Oppgavene i TMM ble stadig flere. Sveinung Golimo var involvert mens blant annet TV-bingoen var på høyden, og mens lokal-TV gikk på lufta satt han ofte sendevakt. I helgene jobbet han gjerne med produksjoner for lokalsporten. Siden fjernsynskanalene ikke var veldig mange ennå på den tida, var derfor erfaringen fra TMM gull verdt da den filminteresserte levangerungdommen etter hvert sendte inn en søknad til produsentlinja ved Den norske filmskolen på Lillehammer. Tre år senere sto han med eksamenspapirene i hånda til jul 2001, klar for å innta filmproduksjonsverdenen for alvor. Han ble slett ikke arbeidsledig. Først bar det rett inn i jobb som koordinator på filmen «Jeg er Dina», hvorpå han ble rekruttert inn hos Filmkameratene.

–Hvilken produksjoner du mest glad i?

–«Max Manus» var selvfølgelig en fantastisk produksjon, og kanskje den som jeg er mest stolt av, men «Trolljegeren» var kanskje den mest spennende. Fordi den tar for seg en historie som ikke var kjent fra før. Vi bygde opp noe originalt, og fikk det til å fungere godt både lokalt og internasjonalt.

Sveinung Golimo er gift og har to barn på ni år. Tvillinger. Hvorvidt de arver filminteressen til sin far, får tiden vise, men de er i alle fall introdusert for julefilmen «Alene hjemme». Selv har 41-åringen både privat og yrkesmessig interesse av å holde seg meget oppdatert på filmfronten, men på fritida kjenner han også på en voksende interesse for vin. Blant annet forsøker han å opparbeide seg en vinkjeller.

–Men det er et langsiktig prosjekt, ler han.

Hva savner du fra Levanger

–Mor og far, men til våren flytter jo de også sørover. Ellers er det venner og tidligere kolleger fra TMM.

Hva savner du minst?

–Levanger skulle gjerne hatt et bedre kinotilbud. Festiviteten er en hyggelig sal, men det burde vært flere, med enda bedre muligheter til å se kinofilm.

Oppdatert på gamle trakter?

–Det blir vel særlig Facebook og nettaviser, med opplenkinger fra tidligere klassekamerater, venner og kolleger.

Beste minne?

–Mulighetene til å holde på med video- og TV-produksjon.

Når flytter du hjem til Levanger?

–Vi vurderte det etter filmskolen, men så ble det jobb i Oslo. Når jeg har svigerfamilie i Sandefjord og med egne foreldre som kommer nærmere, sitter det langt inne å flytte nordover igjen. Men jeg kommer gjerne på besøk, og det er fint å holde kontakten.