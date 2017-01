Hva skjer?

I kveld skal vi høre på kongen som skal fortelle oss hvor bra det står til. I morgen følger sikkert Erna opp i samme spor, og er stor optimist på vegne av landet når det gjelder 2017. Hun nevner sikkert ikke med et ord at hun er møkk lei både Trine, Siv og Knut Arild, og har mest lyst til å flytte «hem» til Bergen.

Nå vet jeg ikke om jeg vil dele kongens og statsministerens eventuelle optimisme for det nye året, og jeg trenger da heller ikke å kikke så langt vekk – for vi har da vårt å stri med vi rundt Rinnelva også.

Innherred skal flytte til nye lokaler om ikke lenge. Tenk alt styret med flyttesjau og alt som følger med, samtidig som redaktør Roger vil ha en avis som er tjukkere enn storebror sin lenger nord.

Verdalingene skal bygge nytt sykehjem, og samtidig slå av lyset i bygder og grender. Alle må flytte til Øra, også fordi at kalktransportbåndet skal gå rett gjennom Soria Moria slik at «Vestviken» må installere seg i leilighet rett ved rånergata han også.

Litt lenger sør har de i alle fall bestemt seg for nytt helsehus og omsorgsboliger både her og der, og rådmannen krysser fingrene for lav rente i mange år. Samtidig håper både han og ordføreren at Sivilombudsmannen har glemt Levanger for en stakket stund – for maken til masekopp.

Og lensmannskontoret vil vi alle ha. Hva med en liten rævkrok konkurranse mellom Robert og Bjørn for å avgjøre den striden? Fylkesmannen kan være dommer. Kan hende han får tid til det, for det ser da ut som sørtrønderne ikke vil ha en «nording» som president.

Men mest av alt, så er jeg bekymret for om Petter blir frisk. Nå gikk Tour de Ski i vasken for samvirkelagsløperen, men ryker VM, så rakner jo det nye året nesten før det har begynt.

Det er mye vi skal bekymre oss for.

Godt Nytt År!