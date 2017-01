Naturfotografen skal spre naturglede til seniorene

Kjartan Trana holder foredrag for Innherred seniorforum onsdag 4. januar på Nord Universitetet på Røstad.

Kjartan Trana er 49 år gammel, fra Namsos, men har vært journalist i NRK på Steinkjer siden 1995.

– Han jobber mye med Midt-Nytt og er NRK-Trøndelags fremste ressurs når det kommer til natur- og miljøvern. Han er en eminent naturfotograf og har gitt ut flere bøker med flotte bilder av trønders natur spesielt fra nasjonalparkene. Børgefjell er et av han yndlingsmål, skriver seniorforumet i en pressemelding.

Hans engasjement for naturen førte til at han fikk Naturvernforbundets Trøndersk Natur- og miljøpris 2016, for sitt mangeårige arbeid som formidler av naturverdier og naturvern.

I utallige reportasjer og intervjuer har naturvern og naturglede vært et viktig tema og han har spredt kunnskap om naturen og nødvendigheten av å verne den til et stort publikum.

– Vi gleder oss, konstaterer seniorene.