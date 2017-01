Feirer 100 år med gratis heldag

Fungerende kino- og kulturhussjef Astrid Olaussen inviterer til en hel dag med feiring av 100-årsjubileet til Festiviteten kino og kulturhus onsdag. Husets kino og kulturscene har vært i kontinuerlig drift i samme sal i 100 år, og regnes for å inneha verdensrekorden for lengste sammenhengende kinodrift. Det går ikke upåaktet hen, og onsdag blir en åpen og gratis festdag for alle interesserte.

- På dagtid inviterer vi alle barnehagene i kommunen til kinoen, og får rundt 200 barnehagebarn på visning av gamle svarthvitt-tegnefilmer. Om kvelden blir det visning av stumfilmen Terje Vigen med Dr. Bekken som pianist i hjørnet. Ordføreren står for åpningen, og Jann Magnar Fiskvik forteller om det gamle pianoloet fra Festiviteten, sier Olaussen.

Etter åpningen vises også klassikeren Cinema Paradiso.

Bevares

Pianoloet ivaretas nå av Bymuseet i Levanger, som oppbevarer det på Brusve. Håpet er å restaurere det gamle musikkinstrumentet, som akkompagnerte gamle stumfilmer i Festiviteten for 100 år siden.

- Vi låner det gamle pianoloet for markeringen, før det fraktes tilbake til Brusve. Vi håper på å få se det i restaurert stand igjen over tid, sier Olaussen.

Alt gratis

Olaussen minner om at alle arrangementer på 100-årsdagen er gratis, men legger til at det kan lønne seg å reservere plasser.

- Vi håper på fulle hus hele dagen, så det kan være lurt å reservere plasser på forhånd, sier hun.

Onsdagens jubileum følges for øvrig opp av den årlige nyttårskonserten i storsalen. Da kommer TrondheimSolistene, Alexander Rybak og Jørgen Skogmo til Festiviteten for å spille inn det nye året.

- Konserten er allerede utsolgt, sier kinosjefen.