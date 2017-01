Monterer helt nye «kline-seter» i Verdal

Verdal kino (Nordisk Film Kino) endte fjoråret på 69.159 solgte billetter, og det er det høyeste tallet siden rekordåret 2010 - da 73.552 besøkte kinosalene i Verdal.

Norsk film populært

Oppsummeringen av 2016 fra kinosjef Eli Røthe forteller at Børning 2 var den mest sette filmen, med 4.538 besøk i Verdal. Kongens nei (3.761) og Snekker Andersen og julenissen (3.631) fulgte på de neste plassene.

– Norske filmer som trekker publikum er utrolig viktig for et godt besøk på kino. Har man i tillegg lokal tilknytning til filmen på en eller annen måte, det være seg sted, skuespillere eller storyen, slår det godt ut for kinoen, fastslår kinosjefen.

Både Mannen fra Snåsa og Birkebeinerne (med helt lokale ansikt på lerretet), gikk godt i fjor, og dessuten er norske barne- og familiefilmer ofte en slager.

Inn i armkroken

I 2017 øker komforten i den største kinosalen i Verdal.

– I månedsskiftet januar-februar kan vi tilby nye sofaseter i storsalen. Vi vet at mange synes det er kult å sitte tett sammen, og det blir også mulighet til å krype godt inn i armkroken på den ved siden av dersom man velger bakerste rad, sier Eli Røthe.

På folkemunne går sofaene under navnet «kline-seter».

– Dermed kan romantikken virkelig utfolde seg hvis man dater på kino, konkluderer kinosjefen, som ser frem til at monteringen blir ferdig og de kan tilby de helt spesielle plassene.