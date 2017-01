Så var det slutt på moroa...

Stasen og glitteret er pakket vekk og tilbake står juletreet nakent i snøhaugen på Minsaas plass. Ingen hellige tre konger eller vise menn med gull, røkelse og myrra er å se heller - til tross for at kalenderen gir oss håp om det.

Apropos datoer, hva som er den ofisielle sluttdatoen for jula avhenger av hvem du spør. Våre beste- og oldeforeldre startet julefeiringen 25. desember og holdt det gående i to uker. Så kom den store avslutningen 13. dag. Går vi lenger tilbake er det 20. dagen som gjelder. I katolsk tid ble det sagt at St. Knut jager jula ut.

Når den dagen i gammel tid kunne bli kalt «Trettendedagen», skyldes det kalenderreformen - innføringen av den gregorianse kalender i 1700. Da ble tolv dager fjernet i kalenderen, slik at gamle 1. juledag falt på den 6. januar.

I Leksdal lever tradisjonen med å arrangere 20.dagsfest i grendehuset Fossheim i beste velgående. Da synges og bæres juletreet ut.