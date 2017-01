Den lokale «høkersken» i realityserien Anno

Mandag kveld går den fjerde episoden av realityserien på TV. Den startet rett på nyåret, og vises hver mandag, onsdag og fredag i ti uker - til sammen 30 program.

Flere lokale ansikt

Årets utgave av Anno er den tredje i rekken. Mens de to første var lagt til opplysningstiden på 1700-tallet, tar serien denne gangen utgangspunkt i livet i Trondheim i det herrens år 1537.

Det året stod byen i sentrum for et maktspill mellom konge og kirke som endret Norge for all ettertid, og seerne får i tillegg til spenningen rundt hvem av deltakerne som vinner konkurransen et rikt innblikk i dagligliv, klasseskille og datidens håndverk.

Håndverkere fra Stiklestad i Anno Dukker opp som oldermann og ekspert i treskjærerfaget.

Som Innherred.no skrev før helgen, dukker to håndverkere fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter opp i mandagens episode - som oldermann og ekspert i treskjærerfaget.

Ble spurt etter Korsvika-spillet

Men en verdaling som har en enda mer sentral rolle i realityserien er Kristin Bugge Midthjell, som kommer jevnlig innom Erkebispegården som høkerske for å selge varer.

– Det var litt tilfeldig at jeg fikk rollen, forteller Midthjell når Innherred.no tar kontakt.

NRK var nemlig i utgangpunktet litt på jakt etter en mann i 40-årene som kunne være høker i serien, men lot seg begeistre da de så henne under Korsvikaspillet i sommer. Der hadde hun en stor rolle, og opptrådte blant annet som solist.

– Det med teater ligger naturligvis litt i blodet fra oppveksten i Verdal, og jeg har vært aktiv i Teaterlaget BUL i Trondheim. Riktignok har jeg de senere årene vært vel så aktiv i kormiljøet, i Cantus, forteller Kristin Bugge Midthjell.

Nytt og spennende

Hun avslører at hun var ganske spent etter å ha sagt ja til å være med, på det som ventet under innspillingene i fjor høst.

– Jeg har vært med på noen små filmproduksjoner tidligere, men det er første gang jeg er med i en TV-produksjon. Heldigvis har produksjonsselskapet Strix utrolig flinke folk i sitt apparat, som har gjort meg trygg på den jobben jeg skal gjøre.

Anno er en serie som spilles inn som direkte-TV, selv om den redigeres og sendes i ettertid.

– Her er det bare ett opptak for hver gang jeg er inne ja, det er ikke sånn at jeg kan gå ut og komme inn og gjøre handel igjen på nytt slik det gjøres i spillefilmer, forsikrer Midthjell.

Jobber som advokat

Likevel var hun avhengig av en fleksibel arbeidsgiver, slik at hun kunne dra til opptak ti ganger i fjor høst.

– Jeg er veldig takknemlig for at de har lagt forholdene til rette, sier Midthjell. Hun jobber til daglig som advokat hos Advokatene Christian Wiig & co i Trondheim. Særlig med prosedyre, tvisteløsning og rådgivning innen barne- og familierett, arv- og skifterett, barnevern og strafferett. Hun bistår også i saker innenfor fast eiendom og arbeidsrett.

Overrasket foreldrene

Så veldig mange flere enn arbeidsgiveren var det ikke som visste at hun skulle ha en rolle i den tredje sesongen av Anno. Selv ikke foreldrene fikk vite noe.

– Det var litt bevisst da, jeg syntes det var gøy å overraske dem nå på nyåret. Jeg har også fått mange trivelige tilbakemeldinger fra andre som har sett meg på skjermen.

– Får vi se deg i flere TV-roller i fremtiden?

– Det vet jeg ikke, men får jeg en forespørsel skal du ikke se bort fra at jeg svarer ja, sier Kristin Bugge Midthjell med glimt i øyet.