Økt bruk av bibliotekene

15000 personer besøkte de til sammen 670 ulike arrangementene som bibliotekene i Nord-Trøndelag bød på i løpet av 2016. 31.000 personer brukte lånekortet sitt.

Barnebokutlånet økte for fjerde år på rad, denne gang med en oppgang på 6 prosent sammenlignet med året før. I alt ble det lånt ut 265.717 barnebøker i fylket vårt, viser statistikken fra folkebibliotekene.

– Fra fylkesbibliotekets side er det satset mye på å gjøre bibliotekene gode på barnebøker, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen i en pressemelding fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hun peker på at storsatsningen på «Sommerles» ser ut til å ha gitt resultater.

Siste år ga også en økning i totalutlånet. For øvrig viser hovedtrenden fra fjoråret at nordtrøndernes bibliotekbruk blir stadig mer allsidig og variert.

– Det er stor interesse for arrangement og annen «på stedet-bruk» av bibliotekenes tjenester; og det er forklaringen på at bibliotek-besøket vokste med 40 prosent, slik det går fram av pressemeldingen.