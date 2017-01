The Brazz Brothers på levangerbesøk

The Brazz Brothers spiller i Levanger kirke søndag. Orkesteret, med besetningsmedlemmer fra Langevåg på øya Sula ved Ålesund, har i en årrekke turnert land og strand, både i Norge og utenlands. Etter 35 år i kontinuerlig bevegelse, har de holdt over 4000 konserter i 34 land og gitt ut 21 plater. Selv beskriver de seg på denne måten:

– The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musikalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.

Søndag får publikum altså en smak av både groover og klangfarger i konsert nummer firetusenognoe.

– The Brazz Brothers vil presentere kirkemusikk fra flere verdensdeler og gleder seg til å utforske akustikken i Levanger kirke, melder arrangørene.

Orkesteret består av to brødrepar, Jan Magne Førde på trompet/flygelhorn og Helge Olav Førde som spiller trombone. Runar Tafjord spiller waldhorn og Stein Erik Tafjord, håndterer tubaen. Kåre Nymark på trompet har overtatt etter at Jarle Førde ble kultursjef i Stjørdal. Kåre er også fra Langevåg. En annen sunnmøring Kenneth Ekornes, tar seg av trommesett og andre slagverkinstrumenter.