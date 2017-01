Arredondo til Levanger

Det er tirsdag 7. februar at Levanger kirke er sted for «En aften med Maria Arredondo og Torstein Sødal».

Turneen i den midtre delen av Norge starter i Tverlandet kirke utenfor Bodø den 26. januar og fortsetter frem til 12. februar, da det er Lom stavkyrkje som får besøk.

De samarbeider med en pianist og lokale kor, og i Levanger er det Kor 7624 som får æren av å synge sammen med henne.

Arredondo slo gjennom som artist for rundt femten år siden. Det betyr at hun har vært blant Norges populære artister i halve livet sitt. Hun har deltatt i Melodi Grand Prix, og har et variert repertoar.

I nyere tid har hun opptrådt mye sammen med sin ferske ektemann, tenoren Torstein Sødal. På turneen som for så vidt startet i fjor høst synger de både sanger fra Sound of music, gospel, viser og sanger med religiøst innhold.