Hulter til bulter-rockere slår an tonen

Også i vinter arrangerer Juniorspellmannslaget i Verdal midtvinterdans med kurs og konserter.

Primus motor Geir Egil Larsen har en frisk nyhet:

– Hoven Droven "The Coolest Folkrockband in Sweden" er med hele helga - med kurs og egen konsert. Det blir konsert i aulaen 11. februar og bandet deltar også på Folkemusikkgalla på Stiklestad Nasjonale Kultursenterdagen etter.

Heftig folkrock

Hoven Droven er en svensk musikkgruppe fra Jemtland som kombinerer folkemusikk med moderne rock til en særegen folk-rock. «Østtrønderne» er mangeårige verdensmestere i heftig folkemusikkrock. Gruppa ble etablert først på 90-tallet og har siden den gang turnert over store deler av verden, gitt ut en rekke plater og gjort sitt for å spre tradisjonsmusikk til nye publikum, på sin egen måte. Hoven Droven er jemtsk for omtrent «hulter til bulter», «på alle måter», «alt mulig».

Flere hundre deltar

Midtvinterdansen har holdt det gående siden 2003. Flere hundre barn og ungdommer fra 7 år og oppover samles for å være med på kurs, konserter og sosialt samvær.

I tillegg kommer som tidligere Alina og Mauno Järvelä fra Kaustinen, Finland og Verdals egne Gjermund og Einar Olav Larsen. De står i spissen for ei lang rekke artister og instruktører fra Norge og Sverige – og selvsagt Martin Myhr med både halling og bjønndans.

Tyske landstrykere

Nytt denne gangen er gruppa ”Die Landstreicher” (”Landstrykeran”) fra Flensburg, Tyskland under ledelse av Christiana Voss.

Midtvinterdansen har opp gjennom årene mottatt støtte fra ulike offentlige instanser, som Nordisk kulturfond, Midtnordenkomitéen, Nord-Trøndelag fylke og Verdal kommune.