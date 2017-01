Erik og Inger-Lise fra Stavanger reiste til Verdal for å danse

Erik Fjellanger (57) og Inger-Lise Fjellanger (64) tok turen fra Stavanger til Spellmannstreffet på Stiklestad i helga. De hadde fått høre om det av spellemann Einar Olav Larsen fra Verdal.

– Det er kjempefin musikk her, og det som er fint er at det ikke bare er to-tre musikere på scenen, men fem-seks-sju-åtte, sier Inger-Lise Fjellanger.

Danser Norge rundt

Ekteparet sier de er ihuga tilhengere av folkemusikk og folkedans. Paret reiser nærmest landet rundt for å danse, men hadde ikke vært i Verdal før.

– Vi liker oss bedre på gulvet enn på scenen. At det er tregulv her liker vi veldig godt, sier Inger-Lise Fjellanger.

– Trivelige trøndere

Erik Fjellanger synes det var spesielt å være på Stiklestad.

– Vi har gått en tur rundt her og sett på bygninger, museet og området. At det er et historisk sted gir en ekstra dimensjon. Og vi opplever trønderne som veldig imøtekommende. Folk spør om de får sitte og spise sammen med oss, sier Erik Fjellanger da Innherred snakket med paret lørdag ettermiddag.

Seks timer hver kveld

– Og nå blir det dans resten av kvelden?

– Ja, vi danser fra åtte til to. Vi har egne dansesko til det, slår paret fast.

230 spellemenn bidro på årets spellmannstreff. Om lag 450 billetter ble solgt til de to dagene.