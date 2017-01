Nominert til fotopriser

Bare det å bli nominert er en seier i seg selv i konkurransen, der det til sammen skal kåres en vinner i 17 ulike kategorier, og hvor det aller beste bidraget får tittelen Årets bilde.

Levanger og Verdal

Ifølge Journalisten.no ble det sendt inn 2.760 bidrag fra fjoråret. Det er 700 færre enn for ett år siden, men ifølge juryleder Sveinung Uddu Ystad er nivået ikke noe dårligere av den grunn.

Blant de nominerte er Johan Arnt Nesgård fra Levanger, som til daglig jobber i Trønder-Avisa. Nominert er også Martin Slottemo Lyngstad fra Verdal, som jobber som frilans for Aftenposten og i reportasjebyrået Paragon Features.

Sistnevnte sitter også i styret for Pressefotografenes klubb, som er de som formelt sett deler ut prisene - men naturligvis ikke sitter i juryen.

OL og Paralympics

Hvilke bilder eller videoer som de ulike fotografene rundt i landet er nominert med, er ikke offentliggjort. Martin Slottemo Lyngstad har jobbet en del innenfor sportsjournalistikken det siste året. I fjor vinter laget han for eksempel en videoserie om skiskytteren Emil Hegle Svendsen.

På ettersommeren var han i Rio for å dekke både OL og Paralympics. Verdens raskeste mann, Usain Bolt, «stjal» et bilde som Lyngstad tok utenfor hotellområdet, og la ut på sin Instagram-konto. Men det var andre ting som nok var større rent journalistisk, blant annet reportasjen om utøverne som ble nummer fire i OL og det sterke møtet med norske Adam Ismael, gutten som 15 måneder gammel fikk en hjerneskade i en stygg bilulykke. Legene sa til foreldrene at han kom til å dø, men Adam våknet fra koma etter en måned og deltok i høst i Paralympics.

Reportasjebyrået ytterligere representert

Paragon Features er for øvrig representert med to nominasjoner til, Lyngstads kollega fra starten av, Aleksander Andersen, og praktikant Anders Melchior fra fotojournalistutdanningen i Oslo er begge på lista. Fotostudentens film om surfelegenden Bruce Gold ble i høst valgt ut til tre filmfestivaler.

Men hva de enkelte er nominert med, er altså en hemmelighet inntil videre. Prisene deles ut den 10. mars.