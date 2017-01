Samvirkefilmen alle vil se

Det ble trangt om saligheta under ekstravisningen «Samvirkefilm» fra 1938-39 sist lørdag.

- Forhåndssalget hadde vært usedvanlig godt, mer enn en halv time før forestillingen skulle starte var alt utsolgt og mange måtte snu i døra. Over hundre publikummere slapp ikke inn, forteller Kjetil Dillan i Verdal Historielag. Nå vil det bli enda en oppsetning av filmen, men tidspunktet er ennå ikke klart.

Verdal rundt

For ikke innvidde, så er dette en historisk tur gjennom Verdalen filmen av Ingvar Dillan, med start på Tronsmoen i Vera. Turen nedover dalen til Vuku, før forflytning opp til Sandvika. Så følger sekvenser og glimt fra Leirådalen, Sjøbygda og Volhaugen. Via olsokfeiring på Stiklestad i 1939 ender turen opp med å besøke Øras arbeidsplasser som var eid og drevet av Verdal Samvirkelag.

- Vi snakker om Spinneriet, Lærfabrikken, Mølla og andre virksomheter. Dette representerer svært sjeldne historiske opptak fra mellomkrigstidas Verdals-samfunn, forteller Dillan.

Fra stum- til lydfilm

Den opprinnelige stumfilmen er i løpet av de siste åra til en viss grad restaurert og gitt kommentarer og det er lagt musikk til den. Kommentarene blir lest av «NRK-verdalingen» Nils Nordberg.

Nytt siden visningen før jul, er at det er klippet sammen en liten «reklamefilm» som blir vist i forkant av hovedfilmen. Det er avisannonser av lokal karakter fra tidsrommet 1915 og opp til cirka 1935, som er sydd sammen til en litt over to minutter lang «reklamefilm».

Ut over kinovisning av samvirkefilmen, så er det blitt luftet i historielaget om den kanskje også kan vises på eldre-institusjoner i kommunen.

- Det er ikke konkludert verken den ene eller andre veien. Det er jo innlysende at eldre kjenner gammeltida bedre enn yngre, og gjensyn med ungdomstidas hjembygd vil kanskje bli et svært så hyggelig gjensyn for den generasjonen. Også personer med demens vil sikkert kunne ha glede av å se filmen, sier Dillan.

Flere ukjente

De som står bak arbeidet med dette historiske prosjektet, er ute etter å få identifisert enda flere personer som vises i filmen. Det er kommet inn noen få opplysninger som etter hvert skal smettes inn mellom de eksisterende kommentarene.

- Det er en del opplysninger som er litt upresise i filmen og dette skal man nå søke å få rettet opp. For eksempel hevdes det at et av ansiktene som vises skal være Andreas Haugan. Vi har fått opplysninger om at dette må være feil. Haugan døde i mai 1939 da han satt i styret for samvirkelaget. Sannsynligvis ble hans plass i styret besatt av en ny person nokså raskt og at det er denne personen som vises i filmen, sier Kjetil Dillan.

De som sitter med opplysninger bes ta kontakt, enten med Tor Haugmark på telefon 474 07 742, eller Kjetil Dillan telefon 922 98 619.