Populære strikkaluer til biblioteket

Rindsem, som er fra Verdal, lanserte boka «Luer» nå i januar. 9500 bøker var det i første opplag og omtrent alle gikk unna på forhåndsbestilling. Torsdag 2. februar gjester hun Levanger bibliotek hvor hun både vil holde foredrag samt foreta åpning av strikkeutstilling i samarbeid med Husfliden Levanger.

Marions strikkebok utsolgt på én dag Marion Rindsem hadde nesten ikke bøker å signere på lanseringsdagen.

– Denne boka er veldig fin hvis du ikke har strikket mye fra før. Du kan vokse med boka, for du har enkle luer på pinne fem ned til to og en halv, sa Rindsem da Innherred nylig intervjuet henne i forbindelse med lanseringen. Der fortalte hun samtidig at andre opplag av boka allerede er bestilt og skal være klart i slutten av januar.