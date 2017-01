Til Verdal for å se hvordan de gjør det

Det er varaordfører Silje Heggdal Sjøvold som har invitert oppover kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Ungdommens hus og Utstyrsbua

Når hun ankommer Verdal kommende mandag ved kvart på ti-tiden, skal hun først få se nærmere på det nye kulturkvartalet som er i ferd med å forme seg i aksen mellom Minsaas plass (med det nye teaterhuset og Brikken - samlingen av kulturnæringsvirksomhetene til Tindved) og Tindved kulturhage med høgskoleutdanningen innen teater.

Videre går turen til det flunkende nye Ungdommens hus et steinkast unna.

Deretter venter et besøk hos Utstyrsbua i Stiklestadalleen. Det er et sted hvor folk kan låne all slags friluftsutstyr gratis.

– Nettopp det med å gi alle en mulighet til å kunne drive med aktiviteter selv om familien har dårlig råd, er noe vi kommer til å snakke mye om, sier Silje Heggdal Sjøvold i forkant av det celebre besøket.

Stiklestad til slutt

I Verdal finnes det også flust av andre tilbud gjennom Frivilligsentralen, som arrangerer en rekke gratis turer og aktiviteter som bidrar til å ta bort skillet mellom de som i utgangspunktet har alle muligheter og de som ikke får alt lagt opp i hendene.

Til sist under besøket skal kulturministeren til Stiklestad.

– Der har hun vært tidligere, og nå er hun interessert i å snakke nærmere om planene frem mot det store jubileet i 2030, forteller Verdals varaordfører Silje Heggdal Sjøvold.