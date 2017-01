To lokale nominert til UtAwards

UtAwards er en årlig, tradisjonsrik og populær kåring av det beste i Trøndelag, landet og verden innen en rekke kategorier, i regi av Adresseavisen.

Fristen for å stemme er kommende søndag, det vil si over midnatt natt til mandag er det for sent.

I kategorien Årets trønderske forfatter er Torvald Sund nominert, for boka Bøt nota, fang livet.

– Den viser nye sider av forfatterskapet, heter det i begrunnelsen for nominasjonen.

Hildegunn Eggen kan bli årets skuespiller. Hun beskrives å ha hatt et svært godt år, med sterke roller i Begynnelser, Tvillingenes dagbok og Bedre å kappe det av...