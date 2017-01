Fikk sin sjette spellemannpris

Lørdag kveld ble spellemannprisen for 2016 delt ut i forskjellige kategorier. Verdaling Gjermund Larsen i Gjermund Larsen trio var med utgivelsen "Salmeklang" nominert i både kategorien folkemusikk/tradisjonsmusikk og TONOS komponistpris.

Første spellemann glapp for Gjermund Larsen, men komponistprisen gikk altså til musikeren fra Verdal. Dette er sjette gang han mottar spellemannpris.

Flere musikere fra Innherred var lørdag kveld i Oslo hvor prisutdelingen foregikk. Adria Løseth Waade fra Verdal spiller Eyolf Dale Band, som var nominert i jazz-kategorien. Verdalingen Siri Gjære og levangerkvinnen Sissel Vera Pettersen er medlemmer i Trondheim Voices, som også var nominert i kategorien samtid.

Årets prisutdeling var i år todelt. Disse fikk spellemannspriser under showet på Sentrum Scene lørdag kveld:

* Årets hederspris: Arve Tellefsen

* Årets spellemann: Marcus & Martinus

* Årets album: Karpe Diem «Heisann Montebello»

* Årets produsent: Cashmere Cat «Heisann Montebello»

* Årets låt: Alan Walker «Faded»

* Årets nykommer & gramostipend: Astrid S

* Årets musikkvideo: Aurora «I Went To Far»

* Årets tekstforfatter: Cezinando «Barn av Europa»

* Tonos komponistpris: Gjermund Larsen Trio «Salmeklang»

Tidligere på kvelden fikk disse spellemannspris under utdelingen på Sentralen:

* Blues: MK's Marvellous Medicine «MK's Marvellous Medicine»

* Indie: The Switch «The Switch Album»

* Urban: Karpe Diem «Heisann Montebello»

* Popgruppe: Highasakite «Camp Echo»

* Viser: Frida Ånnevik «Her bor»

* Folkemusikk: Anders Røine: «Kristine Valdresdatter»

* Rock: Kvelertak «Nattesfred»

* Danseband: Torgeir og Kjendisene «En runde til»

* Samtid: Ensemble neoN «NeoN»

* Barnemusikk: Superbarna «Hipp Hurra»

* Eletronika: Biosphere «Departed Glories»

* Åpen klasse: Susanna «Triangle»

* Jazz: Nils Petter Molvær: «Buoyancy»

* Popsolist: Aurora «All My Demons Greeting Me As A Friend»

* Klassisk: TrondheimSolistene «Reflections»

* Metal: Okkultokrati «Rasberry Dawn»

* Country: Darling West: «Vinyl and heartache» (©NTB)