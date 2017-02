Arrangerer vorspiel for ungdommen

Torsdag denne uka arrangerer UKM Verdal i samarbeid med ungdommens hus og Verdal kulturskole, konsert for ungdommene i Verdal. Konserten skjer i ungdommens hus på Møllegata, og det vil være alt fra forskjellige sceneopptredener til fantastiske kunstutstillinger.

Huset vil være fylt opp med ungdommer som er gira på en kick-start for å markere UKM Verdal 2017, som endelig finner sted igjen den 4. mars 2017.

Flere påmeldte

Ungdommens kulturmønstring er en lokalorganisert event over hele landet der ungdommer får uttrykt seg enten på scenen eller ved utstillinger, med hva det måtte være. Her samles kreative unge sjeler for først og fremst å ha det gøy, vise frem talentet sitt og lære masse og mye nytt. Definitivt et av de større happeningene i året for ungdom.

Og endelig har antall påmeldte ungdommer begynt å stige – og mange er nok spente. Blant annet de som har hatt det gøy med UKM et par år nå er sangeren Ronja Musum og bandet Nameless. Disse musikalske innslagene blir også å se på scenen på torsdag. Det er garantert lovende saker i vente her.

Veldig spent

Ronja (15) har sunget hele livet, i alle fall så lenge som hun kan huske. Gjennom kulturskolen har hun fått opplæring i stemmebruk, og har tatt godt i bruk den kunnskapen på UKM-scenen de siste årene.

– UKM er helt klart noe jeg gleder meg til. Det er her jeg får muligheten til å imponere og vise hva jeg kan, og det syns jeg er kjempegøy. Siste år gikk jeg også videre til fylkesmønstringa og der ble jeg kjent med så mange nye folk. Jeg føler jeg blir bedre hvert år, så jeg velger mer og mer utfordrende sanger etter hvert som jeg blir trygg på det, sier Ronja med et spent smil om munnen.

På torsdag blir det å vente seg en akustisk ballade fra denne jenta, som kommer til å bli en fryd å få med seg.

Rockebandet Nameless består av Ylva Støre Myhre (15), vokalisten, Henning Holmsberg Johansen (16). som spiller gitar, og Karl Iver Haugan (15), som sørger for trommelydene.

De har holdt på i to og et halvt år nå på kulturskolen, men det er først nå spillejobbene satses på og de egne sangene skrives. Målet som er satt for nå er å få gitt ut musikken sin, etter hvert som materialet deres er stort nok.

Åpent for alle

På vorspielet skal disse kule folka spille hele to egenkomponerte sanger, og håper på like god respons som de også fikk da de spilte på UKM, som de har gjort seg vant til.

–Vi gleder oss! Det ser ut til at det kommer til å bli et veldig godt oppmøte på ungdommens hus denne kvelden, så det er bare å gjøre så godt vi kan, forteller Ylva og Henning.

Vorspielet vil også inneholde mye mer for ørene og synet. Det vil bli en fullpakket kveld med god stemning og dans og latter. Alle er velkomne.