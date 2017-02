Nå er det enda mer å glede seg til for de eldre

Ungdomsbedriften Spre glede har virkelig gjort en innsats for de eldre dette skoleåret. De sju førsteklassejentene på Verdal videregående skole, Vilde Viken, Sofie Bugge Norum, Fajer Almanea, Emilie Hansen, Jenny Haugskott, Hanna Hafell og Runa Vikan, bød både på bingokvelder, velværekveld og tacokveld i fjor høst, før de avsluttet første halvår med julekonsert der Kalle Garli stilte opp.

Etter at Innherred.no skrev om dem, fattet til og med NRK interesse for bedriftsideen og ordnet et innslag i Midt-Nytt i starten av desember.

Etter nyttår har Spre glede UB fortsatt med quizkveld og bingokveld, og neste onsdag, 15. februar, skal de ha en konsert i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken.

– Da kommer Petter Andreas Røstad jr og Bård Bratli for å spille, forteller Fajer Almanea.

Det hele skjer som vanlig på Stekke café, der beboerne har satt stor pris på aktiviseringen og sosialiseringen som ungdomsjentene har gitt dem siden i fjor høst. Konserten er imidlertid også åpen for alle andre godt voksne som har lyst på en flott opplevelse litt utpå ettermiddagen.