Laget filmfestival med alvorlige tema

På Skogn ungdomsskole jobbet vi i 10A og 10B med et filmprosjekt med utgangspunkt i ei novelle. Vi ble delt opp i ni grupper i A- og B-klassen som skulle konkurrere om å få den beste filmen. Vi fikk en utfordring og brukte Windows Movie-maker og egen mobiltelefon for å filme med. Vi skulle også legge til bakgrunnsmusikk, som ble en stor og lærerik utfordring for oss elever.

De filmene som kom videre til finalen inneholdt temaene: Stopp mobbing, skrekkfilm, homofili og selvmord.

Vi i 10A og 10B syntes det var mange triste filmer som ble stemt på. Elevene synes prosjektet var topp. Særlig bra var det at alle tok oppgaven seriøst og at det ble ikke noe tull.