Nesten som «Ikke gjør dette hjemme»

Tirsdag denne uka ble lokalavisa tipset om en brann i en bil i Tromsdalen i Verdal av forbipasserende til hendelsen.

– Det så ut som en litt eldre modell, fortalte vår tipser, men verken tipseren, bildet fikk vi fikk eller 110-sentralen ga noen utfyllende info rundt bilbrannen.

Litt i overkant

Torsdag fikk imidlertid Innherred et innspill på mobilen fra noen helt andre, med smilefjes og at det hele dreide seg om et filmstunt i regi av Innherred Renovasjon som ikke endte helt i tråd med planen.

Det kan informasjonsmedarbeider Øyfrid S. Knudsen bekrefte når Innherred sjekker det hele opp fredag.

– Ja, det stemmer. Bilen begynte å brenne etter at stuntet var unnagjort. Vi hadde med brannslukkingsapparater, men vi så raskt at det var best å ringe brannvesenet.

Nye reklamesnutter

Innherred Renovasjon har tidligere fått laget mer «rolige» reklamesnutter med Kalle Garli alias Johan Møkkerbakken, som på mange måter har forklart innbyggerne at «Itjnå e søppel», og at det lønner seg å strø og måke slik at renovatørene kommer frem.

Filmene er brukt i profilering på nett og har blitt vist på kinolerretet.

Det samme er intensjonen med de nye produksjonene, der en av ideene gikk ut på at en som ikke sorterer eller kaster søpla rett får tingene i retur. Wow, som har laget tidligere filmer har i tillegg fått med seg produksjonsselskapet Helmet fra Trondheim.

Sprengning

Til innspillingen var det skaffet en gammel Golf som uansett skulle vrakes. Den fikk blant annet et kjøleskap kastet ned over seg, og det hele skulle kulminere med en sprengningsscene.

Den ga litt større varmeutvikling enn beregnet, og dermed ble hele bilen etter hvert overtent og måtte slukkes av brannvesen.

– Politiet var informert om innspillingen på forhånd, og det var ingen fare knyttet til innspillingen. Men det ble litt mer voldsomt enn vi tenkte, medgir Øyfrid S. Knudsen.

– Nesten litt som NRK-serien «Ikke gjør dette hjemme» altså?

– Det kan du kanskje si, sier Knudsen med et smil om munnen.

NRK-serien går snart igang med innspilling av nok en sesong, denne gangen i stor grad i Muruvika i Malvik. De har testet ut sprenging til å løse de fleste hverdagsutfordringer.

Profesjonelt

Øyfrid S. Knudsen var selv til stede i Tromsdalen, sammen med en representant til fra avfallsselskapet.

Hovedrollen i reklamefilmene er det imidlertid Pål Thyholt som spiller. Han er prisbelønt som del av Lånkerevyen og er ellers her i området kjent fra kortfilmen Dritfine Christine.