SNK satser også på de unge. Lørdag er det Barnas rockekafé på programmet.

Vil vise at hun er tøff

Rockeprinsessen Sara (Ida Kirkholt Myhre) og kompisen Ola (Wist Holmen) blir et spennende bekjentskap for de som kommer til Stiklestad.

– Sara er ikke så tøff, for storebroren har i hele oppveksten kalt henne pysete, redd og liten. Men Sara vil ikke være redd, verken for mørket eller skogen. Så nå vil hun vise verden at hun er supertøff, forklarer avdelingssjef Ingegerd Eggen.

Åpen scene

Hva er vel bedre for å vise hvor tøff man er, enn å starte rockeband? Det har Sara gjort med kompisen Ola. De kaller seg «Rock'n roll fiskeboll», og nå er det klart for deres første konsert. Der blir det kjente og kjære rockesanger, og åpen scene for alle modige barn.

Etter konserten får barna dessuten pynte sin egen muffins og naturligvis spise den.