Gir barna konserter for 50.000

Gjennom hele våren kan pasientene ved barneavdelingen på Sykehuset Levanger se fram til jevnlige opptredener med Magnus Hestegrei. Så blir det en liten sommerpause, før han dukker opp, like jevnlig også til høsten. Artisten spiller og synger for de yngste, og noen ganger også med dem.

Betyr mye

–Kjempemessig. Dette tror jeg betyr mye for begge parter, poengterte han mens han stemte gitaren før sin aller første opptreden som fant sted denne uka. Magnus Hestegrei hadde forberedt seg med en lang liste over aktuelle sanger og melodier, noen klassikere, noen litt mer moderne, noen kjente og kjære barnesanger, noen litt røffere i kantene, noen med høyt tempo, noen roligere og likeledes en god favn fra hans egen beholdning av egenkomponerte låter.

–Jeg får se litt an alderen på dem som lytter, meddeler han. Og røper samtidig:

–Jeg grugleder meg. Jeg har tenkt litt på dette, for det handler jo om å gå litt tilbake i min egen barndom. Hva var det jeg selv lyttet til, og hva var det som ble spilt og sunget for meg? spør han. Men avslører også:

–I forkant har jeg loddet stemningen litt blant egne onkelbarn, så jeg starter ikke med helt blanke ark.

Gave og arv

Konsertene til barneavdelingen er en gave gitt av Frol sanitetsforening, og det ikke så rent lite de varter opp med. I kroner og øre beløper verdien seg til 50.000 kroner. I opplevelser, omtanke og glede er den ubetalelig. Medlemmene i sanitetsforeningen ville gjøre noe for barna på sykehuset, noe annerledes og besluttet før jul at de skulle gjøre det på denne måten. Opplevelser i stedet for gjenstander. Pengene kommer for øvrig ikke fra egen kasse, for gaven skriver seg nemlig fra en arv, gitt av nå avdøde Kari Garberg. Garberg jobbet ved Sykehuset Levanger i mange år. Hun hadde ingen egne barn, men folk som kjente henne godt forteller at hun var svært glad i barn. Før hun døde i 2015, testamenterte hun bort til sammen 100.000 kroner til Frol sanitetsforening, en forening hun selv var medlem av.

De neste 50000

–Det var aldri aktuelt å bruke pengene selv. Vi tok kontakt med slektningene hennes for å høre nærmere hva Kari kunne tenke seg å bruke pengene til. Vi har så forsøkt å gi en gave i avdødes ånd, forteller Gunn Mary Andersen som i dag er leder i Frol sanitetsforening. Sammen med Marit Kjønstad Buran og Arnhild Haugbotn overvar hun den første opptredenen til Magnus Hestegrei.

Hva de gjør med den andre halvparten av arven er foreløpig en godt bevart hemmelighet, men også de resterende 50.000 skal gis bort. Til hvem, hvor og hvordan, se det ønsker de å komme tilbake til. Frol sanitetsforening teller i dag cirka 180 medlemmer. Barneavdelingen ved Sykehuset Levanger behandler pasienter i aldersspennet 0 til 18 år.