Helgådalinger satser stort og søker støtte

Markedsleder Odd Helge Roksvåg for Malsåspelet har søkt Verdal kommune om 20 000 kroner til nypremieren på Malsåspelet.

«Å sette opp et historisk spel er et stort økonomisk løft for en liten teatergruppe som Helgådal. Likevel mener gruppa at det er viktig å gjennomføre dette prosjektet for på nytt å prøve å belyse denne historiske hendelsen og dette tragiske 100 års minne. I den forbindelse tillater vi oss å søke om kr. 20000 i støtte til dette viktige prosjektet.», står det i søknaden.

Det er Helgådal IL Teater som står bak oppsetningen.

Hans Rotmo har skrevet

Mandag er det premiere på Malsåspelet ved Bjartan samfunnshus i Helgådal i Verdal. Dette er på dagen 100 år etter gruveulykka i Malså-gruvene i Helgådal. Den 20 årige svenske gruvearbeideren Carl Magni Petterson omkom i en sprengningsulykke. Ulykken ble omtalt i artikler i Helgådalsnytt på nittitallet. Hans Rotmo har skrevet spelet som først fikk premiere i 1993.

Nå blir det nypremiere med Kalle Garli som instruktør. Det skal spilles ti forestillinger. Totalt har forestillingene et budsjett på nesten en halv million kroner.