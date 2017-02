Far og sønn Hoseth best foran tryllefiffen

– Det var utrolig artig, og det var god stemning. Det begynte å bli sent på kvelden. Jeg prøvde å få med meg folket og slippe meg løs, sier Brian Aksnes Hoseth (14) fra Verdal.

Sammen med pappa Boje Hoseth, mangeårig norgesmester i trylling, tok de 1. plassen i konkurransen «Beat the wand» på tryllekongressen Blackpool Magic Convention i England. Ifølge Boje Hoseth deltar 3500 tryllekunstnere fra hele verden på kongressen som er den største i sitt slag.

Prisen vant de sent lørdag kveld.

– Alle som vil kan melde seg på og alle får underholde ett minutt, men etter det kan et dommerpanel gi deg rødt lys og du må stoppe. Men du får heller ikke holde på over ti minutter. Så dette må beregnes. Vi holdt på i seks minutter og 40 sekund, så det var ganske etter planen, sier Boje Hoseth.

– Helt vilt

Boje forteller at de spilte på det å være far og sønn - Brian som liten magiker, og Boje som voksen.

– Vi har jobbet mye med dette før vi dro ned. Det måtte også foregå på engelsk selvsagt. Nummeret var slik at vi måtte treffe, og det var helt på grensa. Hvis vi missa ville det ikke blitt noe pris, sier Boje som har vært deltaker på kongressen før, men aldri konkurrert.

– Det er helt vilt at vi vant. Vi merket at vi traff godt da applausen etter oss var den høyeste. Nå får vi et navn også litt utenfor Norges grenser, sier Boje som anslår at det var 1200 personer i salen.

Tryllet foran tryllekunstnere

Brian sier det kriblet ekstra mye i magen da han skulle opp å trylle foran så mange personer som kjenner faget.

– Det er bare tryllekunstnere rundt deg, som vet hva du holder på med. Det er noe annet å trylle for tryllekunstnere enn lekfolk, sier han.

– Ikke like lett å lure dem?

– Ikke like lett!

– Hvor mye tryller du ellers nå?

– Ganske mye, men det kommer til å bli enda mer etter denne turen. Jeg har fått mer erfaring og nye triks. Så det blir mer trylling med closeups og mynter og sånt, sier Brian Aksnes Hoseth.

Får nye triks å ta med hjem

Prisen som far og sønn Hoseth vant, var foruten en flott pokal, faktisk en rekke triks. På kongressen er det mange personer som kommer med nye triks, og noen av disse har arrangøren samlet inn som premie.

– Vi får fullt av triks og rutiner som er samlet inn og som vi kan øve inn, i tillegg til heder og ære, sier Boje Hoseth etter flere spennende dager i Balckpool.

Søndag skulle de slappe av og nyte kongressen som deltakere.

Årets Blackpool Magic Convention var for øvrig den 65. i rekken.