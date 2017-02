Gofotpris til Asmund Bjørken

Det var under lørdagens konsert at Bjørken fikk overrekt prisen av Arnstein Moen, som er leder i Arnsteins. Asmund Bjørken er den åttende vinneren av prisen. I statuttene heter det at prisen skal tildeles en person eller foretak som har gjort mye for gammeldansen.

Asmund Bjørken har spilt til dans i mer enn 70 år, og var blant dem som var med på å starte gammeldansbølgen på 1960-tallet. Opp gjennom årene har det blitt mange plateinnspillinger – både gammeldans og jazz.

Av tidligere priser han har fått er, Buddyprisen, Nord- Trøndelag fylkes kulturpris, Verdal kommunes kulturpris og Trondheim jazzforums ærespris.

I en av begrunnelsene for at Gofotfestivalen ga årets pris til Asmund Bjørken, heter det at Bjørken har vært og er en eminent bidragsyter for «Gofotmusikk».