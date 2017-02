Busser folket til Vukuhallen

11. mars er det klart for stor konsert i idrettshallen, og for at publikum skal kunne komme dit på en grei måte settes det opp busser fra både her og der. Det forteller primus motor Odd Helge Roksvåg.

– Bussbilletten kan bestilles sammen med konsertbilletten inne på Kultar-sidene. Det er første gangen vi prøver noe sånt, sier Roksvåg.

Det vil bli busser fra Levanger, Steinkjer, Verdal sentrum, Skjækerfossen og Sul, så fremt det blir tilstrekkelig med bestillinger til at bussene kan gå.

– Bestill i god tid, slik at Sende Busstrafikk får god oversikt, oppfordrer Roksvåg.