Dette kan holde ungdom unna 1. mai-festen

I en søknad til Norsk filminstitutt (NFI) hvor Verdal kino ber om økonomisk støtte til flere tiltak i løpet av vårhalvåret, formidler kinoen en beskrivelse av erfaringene med sitt utvidede filmtilbud som er myntet på ungdommer mellom 13 og 18 år, og som finner sted kvelden før 1. mai. Flere filmer vises denne kvelden på rappen, og maratonen i kinosalen har ifølge Verdal kino blitt en flott tradisjon.

- Opplegget er en suksess

«Denne datoen har for mange vært alkoholdebut for unge i Verdal. Etter at 200 samler seg på kino og oppholder seg der hele kvelden, har situasjonen blitt endret, og både politi og lensmann er veldig begeistret for tiltaket. Ungdomskontaktene ved skolene er tilstede og fanger opp dem som eventuelt gjør forsøk på å bryte opp. Disse blir hentet av foresatte og sendt hjem. Opplegget på kinoen er en suksess fordi vi har tidlig oppstart av første film, (før russen har samlingen og dåp). Vi viser 2-4 filmer, alt etter hvor lange de er, tilbudet inneholder også matservering. Arrangementet avsluttes innen kl 01.00. Vi har de siste par årene opplevd at arrangementet er fullbooket flere dager før, er beskrivelsen fra Verdal kino», slik det går fram av søknaden.

Filmmaratonen kvelden før/natt til 1. mai er et samarbeid med Verdal kommunes ungdomsteam, utekontakt og ungdomsklubber.

Olavsarv og kvalitetsfilm

Kinoen har søkt Norsk filminstitutt om til sammen 63.000 kroner for gjennomføringen av tre tiltak i løpet av første halvår 2017, hvorav det ene altså er filmmaratonen for ungdommer. Det to øvrige tiltakene er førpremieren på filmen «Trio - jakten på Olavsskrinet». Filmen ble 16. februar vist i Stiklestad kirke, nært der Olav den hellige skal ha falt. Stiklestad nasjonale Kultursenter ønsker å bygge opp forståelse og interesse for Olavsarven ved å gå inn i et samarbeidsopplegg med kinoen om denne filmen.

Neste tiltak på kalenderen ser vi resultatet av i dagene fra 21. til 27. april, under navnet «kvalitetsfilmuke». Her blir det innledere og presentasjon av en håndfull kvalitetsfilmer, gjerne valgt ut i samarbeid med lokale filmkjennere.

Populær kino

Verdal kino er en to-sals kino med 66 og 201 plasser. Kinoen ble bygd og tatt i bruk i 2003 som et ledd i Verdal kommunes satsing på kino. Den gang fikk Norsk Kino AS driftsavtale, nå drives den av Nordisk Film Kino AS. Kinoen i Verdal er en av de best besøkte kinoene i fylket. I 2016 ble årsbesøket notert til 69.159 gjester.