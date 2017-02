Arnulf Haga skal skrive ungdomsmusikal

Det er avisa Fjuken som forteller om Ungdomsmusikalen for Nord-Gudbrandsdal i 2018, som ble presentert i Otto kulturhus i forrige uke.

Det er trettende gang at det settes opp en slik, og tidligere har kjente musikaler som Hair, Grease og Jesus Christ Superstar stått på plakaten.

Lokal musikk danner grunnlaget

Denne gangen blir det imidlertid lokalt innhold, basert på musikken til gruppa Lomsk. De ga ut en CD med tittelen Amerikabrevet, som handlet om utvandringen til Amerika fra Nord-Gudbrandsdalen. Musikalen skal bygges på disse tekstene, og det er altså Arnulf Haga som har fått oppgaven med å skrive manus.

Etter planen blir historien rundt utvandringen satt inn i en dagsaktuell sammenheng, med situasjonen for flyktninger og innvandrere.

Totalbudsjettet for satsingen er på 1,9 millioner kroner, der oppsettingen får 700.000 kroner i støtte fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, og resterende 1,2 millioner kroner skal dekkes inn med billettsalg, musikalfond og sponsorer. SpareBank1 er hovedsponsor.

Ungdommer ordner det meste

De tidligere ungdomsmusikalene har hatt med over 100 ungdommer fra Nord-Gudbrandsdalen og Gudbrandsdalen for øvrig. Målgruppa er gutter og jenter mellom 15 og 25 år, og alle som møter på audition får være med på en eller annen måte. Ungdommene står ikke bare på scenen, de lager også kostymer og kulisser, utgjør staben, står for sceneteknikk, samt lyd, lys og sminke.

Arnulf Haga har det allerede litt travelt, for manuset må være ferdig til 1. oktober i år.