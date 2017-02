Eivind har valgt ut kunsten

Vil du se hvilken kunst Eivind Hofstad Evjemo har plukket ut, besøker du den nye «LevArt»-utstillingen som åpner lørdag. Utstillingen «Så i asken, slik at ingenting går tapt» blir å finne i Kirkegata 11 . Ikke bare er Eivind Hofstad Evjemo fra Levanger forfatter, i løpet av året avslutter han også kuratorutdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Det er nettopp Evjemo som er kurator for den aktuelle LevArt-utstillingen.

Vandreutstilling

Blant utstillerne finner vi to billedkunstnere og to forfattere, nærmere bestemt billedkunstner Ann Iren Buan som opprinnelig kommer fra Stjørdal, billedkunstner Johan Øvergård, poet Jørn H. Sværen og forfatter Magnus Dahlström. Utstillingen er en vandreutstilling som har reist fra Galleri 69 i Oslo, til Harpefoss hotell for å ende opp på LevArt i Levanger. Utstillingens og verkenes vekslende formater skal dokumenteres underveis og samles i en bok med Magnus Dahlströms nyskrevne tekst og lanseres ved utstillingens avslutning, 19. mars. Slik ønsker prosjektet å framheve den nære relasjonen mellom kunst og tekst, utstilling og bok som også er en hovedinteresse til Evjemo som kurator.

Kuratoren

Eivind Hofstad Evjemo (f. 1983, Levanger). Er forfatter, litteraturviter og kurator. Han har gitt ut bøkene Vekk meg hvis jeg sovner (2009), Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet (2012), Velkommen til oss (2014) og diktsamlingen Kvelningsminner. Han er bosatt i Oslo og blir ferdig på kuratorutdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2017.

Kunstnerne

Ann Iren Buan (f. 1984, Stjørdal) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og China Art Academy, Hangzhou. Buan har hatt separatutstillinger på Kunstnerforbundet og Akershus Kunstsenter, Artissima (Italia), Stavanger Kunstmuseum og A Palazzo Gallery (Italia). Hun deltok også på NN-A NN-A NN-A - Ny norsk abstraksjon på Astrup Fernley Museet i 2015.

Johan Øvergård (f. 1984, Trondheim) tok sin BFA ved Sculpture and Spatial Practice, Monash University, Australia. Han har hatt separatutstillingene Algorithms (Duo med Javier Barrios) Svae Galleri, Gjøvik. Empty words for deaf ears, Kampen Visningsrom, Oslo. The Future, Galleri Storck, Oslo. The map is not the territory, Noplace, Oslo. Arbeider ved Munch-museet.

Jørn H. Sværen (f. 1974 Oslo) er en ledende skikkelse innen nordisk eksperimentell poesi og litteratur. Han har utgitt diktsamlingen Dronning av England på Kolon, samt flere små bøker på England Forlag. Han underviser på en rekke forfatterskoler i Norden, og har gjendiktet fransk og amerikansk samtidspoesi til norsk. Tidligere har han drevet forlaget H Press, og han er også medlem av bandet Ulver.

Magnus Dahlström (f. 1963 Stockholm) er en svensk forfatter som gjorde seg bemerket med Papperskorg (1986) och Fyr (1987). Han etablerte seg også som en respektert og omdiskutert dramatiker, særlig med stykket Järnbord (1989). Han siste utgivelser var trilogien Spådom (2011), Sken (2012) og Psykodrama (2014).