Johndoe skal spille i Levanger

Fredag 24. mars inntar «Johndoe» Røstad Scene.

Frontmann Jonas Skybakmoen har denne høsten blitt kjent gjennom TV-programmet Stjernekamp på NRK1. Men det er rocken og punken han kommer fra. Allerede er det lagt nye planer for Johndoe, som platedebuterte for 13 år siden. Fredag 24. februar slippes en ny single.

Johndoe har sitt utspring i Trondheim. Bandet spiller punk, rock og powerpop, og består av Stian Lundberg (trommer), Øystein M. Eide (bass), Jonas Skybakmoen (vokal og gitar) og Terje Uv (gitar). Johndoe ga i fjor vår ut plata «Skandinista» til strålende kritikker i mars.

Med som support på konserten er «Kings of the Valley» – et ferskt band som ifølge arrangøromtalen spiller en blanding av gammelprog og stonerrock i skjønn forening. Bandet holder til i Trøndelag og består av to sunndalinger ved navn Øystein Megård (tangenter) og Markus Margido Draskowski Teksum (bass), en nordtrønder som heter Esten Mortensen Holien (trommer) og brumunddølen Christopher Roseth Sand (gitar). Bandet kan tilby sanger med skitne riff, lange drømmende partier, Mellotron, noen gitarsoloer, bassing av typen aktiv, flerstemt sang og fengende refreng.